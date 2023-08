Enorme Bandbreite: Das bieten die Berufskollegs in Duisburg

Duisburg. Schulabschluss, Abitur, Ausbildung oder beides gleichzeitig, dazu Studiengänge: Was zehn Berufskollegs in Duisburg anbieten – ein Überblick.

Die Palette reicht von A wie Automatentechnik bis Z wie Zahntechnik: An den zehn Duisburger Berufskollegs lassen sich die unterschiedlichsten schulischen und beruflichen Abschlüsse machen. Hier kann man das Abitur erwerben, mittlere Schulabschlüsse nachholen, zum Teil sogar studieren.

An den Wirtschaftsgymnasien kann man in drei Jahren Abitur machen, an der Höheren Handelsschule binnen zwei Jahren die Fachhochschulreife erwerben. Mit dem Berufsgrundschuljahr werden jene angesprochen, die nach einem Hauptschulabschluss nach Klasse 9 noch nicht wissen, wo beruflich die Reise für sie hingehen wird.

Berufskolleg in Duisburg: Kombination Abi plus Ausbildung

Am Friedrich-Albert-Lange-Berufskolleg in Duisburg-Stadtmitte gibt es einen Schwerpunkt Allgemeine Hochschulreife Ingenieurwissenschaften, außerdem die Kombination Abi plus Ausbildung als Gestaltungstechnischer Assistent. Die Berufsschule bietet außerdem Bildungsgänge in den Bereichen Augenoptik und Hörakustik an, in Bau- und Holztechnik, Farbtechnik und manchem mehr. Die Web & Game School bildet zum staatlich geprüften Informatiker aus. Weitere Infos: https://www.fal-schule.de/

Das Berufliche Gymnasium am Gertrud-Bäumer-Berufskolleg bietet für den Weg zum Abitur die Schwerpunkte Erziehungswissenschaften und Gesundheit an. Ernährung und Bekleidung sind hier wichtige Themenfelder, ebenso duale Ausbildungen wie die zum Friseur oder zum Floristen. Weitere Infos: https://www.gbbk.de/

Zwei Studiengänge im Angebot

Das Kaufmännische Berufskolleg Duisburg-Mitte bietet zwei Studiengänge an: Binnen drei Jahren kann man an der Fachschule für Wirtschaft einen Abschluss zum Staatlich geprüften Betriebswirt machen, entweder in der Fachrichtung Absatzwirtschaft/Marketing oder Rechnungswesen. Auszubildende der Polizei werden hier mit der Fachhochschulreife auf ein Studium vorbereitet. Industrie- und Bürokaufmänner, Rechtsanwaltsfachangestellte, Lageristen und Sport- und Fitness-Kaufleute werden während der Ausbildung begleitet. Infos: https://www.kbwr.de/

Am Sophie-Scholl-Berufskolleg für Gesundheitsmanagement und europäische Bildung gibt es neben Bildungsgängen für den Weg zum staatlich anerkannten Erzieher, Gymnastiklehrer oder Kosmetiker plus Abitur auch Angebote für Schüler nach einem Hauptschulabschluss Klasse 9, berufsvorbereitende Kurse etwa. https://www.sophie-scholl-berufskolleg.de/

Fokus auf auf elektro- und metalltechnische Ausbildungsberufe

as Robert-Bosch-Berufskolleg im Norden konzentriert sich auf elektro- und metalltechnische Ausbildungsberufe. Am Willy-Brandt-Berufskolleg kann man in den Bereichen Wirtschaft und Verwaltung sowie Metalltechnik verschiedene Angebote finden, darunter auch Teilzeitbildungsgänge. Für Restplätze im beginnenden Schuljahr kann man sich noch am 7. August bewerben. Infos: https://rbbk-duisburg.de/

Das Bertolt-Brecht-Berufskolleg ist auf Kälte- und Klimatechnik, Verkehrs- und Elektrotechnik sowie Informations- und Telekommunikationstechnik spezialisiert. Angeboten werden vollzeitschulische Ausbildungen plus Abi oder Fachhochschulreife und betriebliche Ausbildungen. Infos: https://www.bbbk.de/

Am Schiffer-Berufskolleg Rhein in Duisburg werden Binnenschiffer ausgebildet. Seit einigen Jahren steht dafür auch ein Flachwasserfahrsimulator zur Verfügung. (Archivbild) Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Am Kaufmännischen Berufskolleg Walther Rathenau reicht die Palette von der Ausbildung zur Automobilkauffrau bis zum Rechtsanwaltsfachangestellten. Aber auch angehende Polizisten werden an der Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung, Schwerpunkt Polizeivollzugsdienst, ausgebildet. Infos: https://www.kbm-duisburg.org/

Ausbildung zum Bootsbauer

Das Schiffer-Berufskolleg Rhein bildet Bootsbauer aus, alle Azubis in der Binnenschifffahrt aus Deutschland und der Schweiz. Außerdem ist hier der Berufsschul-Bildungsgang zur Fachkraft für Hafenlogistik angesiedelt. https://sbkr.moodleschule.de/

Das Kant-Berufskolleg ist als einziges von einem Verein getragen und damit eine private Ersatzschule. Die Schwerpunkte liegen im Bereich Erziehung, Gesundheit und Soziales. Schüler können hier ihr Fachabi machen oder etwa die Praxisintegrierte Ausbildung PIA für den Einsatz in der Kinderbetreuung absolvieren. https://kant-bk.de/

