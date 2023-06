Engpass durch Sperrung im Kreuz Kaiserberg zum Ferienstart

Duisburg. Im Kreuz Kaiserberg (A3/A40) ist am Wochenende mit Stau in Richtung Köln zu rechnen: Ein Fahrstreifen ist in der Großbaustelle gesperrt.

Wer am Wochenende über die A3 und das Kreuz Kaiserberg in Richtung Köln fahren will, muss mit Stau rechnen: Die Autobahn GmbH Rheinland sperrt in der Baustelle dort – am ersten Ferien-Wochenende – von Freitag, 23. Juni, 20 Uhr, bis Montag, 26. Juni, 5 Uhr, einen Fahrstreifen Richtung Süden.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Der Grund für den Engpass im Kreuz: Der Bundesbetrieb baut die Baustellenverkehrsführung um und arbeitet im Mittelstreifen der A3.

Der Hintergrund: Die Autobahn GmbH Rheinland wird das Autobahnkreuz in den nächsten acht Jahren um- und ausbauen. Alle Brückenbauwerke sowie die Verbindungsrampen werden erneuert und deren Querschnitte an die aktuellen Standards angepasst.

Zudem wird auf der A3 und der A40 jeweils in beide Fahrtrichtungen ein Fahrstreifen angebaut. Priorität beim Ausbau des Kreuzes Kaiserberg haben die Brücken der A3 über die Gleise der Deutschen Bahn und über die A40.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg