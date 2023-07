Energiewende Awards: Auszeichnung für Stadtwerke Duisburg

Duisburg. Die Stadtwerke in Duisburg werden bei den Energiewende Awards 2023 ausgezeichnet. In dieser Kategorie gewinnt der lokale Versorger.

Die Stadtwerke in Duisburg sind Preisträger des Energiewende Awards 2023. Sie sicherten sich die Auszeichnung in der Kategorie Energieeffizienz. Die Verleihung erfolgte bei Europas größter energiewirtschaftlicher Plattform The smarter E Europe in München.

„Wir freuen uns riesig über diese Anerkennung“, sagt Torsten Hiermann, Leiter Markt und Vertrieb bei den Stadtwerken Duisburg. „Für uns ist der Energiewende Award eine schöne Bestätigung, die zeigt, dass wir mit unserer Ausrichtung als nachhaltiger Energieversorger und mit unserem Engagement für die Energiewende auf dem richtigen Weg sind.“

Award: Stadtwerke Duisburg gewinnen in der Kategorie Energieeffizienz

Mit dem Award werden Energieversorger ausgezeichnet, denen es gelungen ist, die Herausforderungen der Energiewende anzunehmen und die neue Energiewelt in ihrem Produkt- und Dienstleistungsportfolio zu integrieren. „Zum Beispiel mit dem Vertrieb von effizienten Komplettlösungen im Bereich erneuerbare Energien wie Photovoltaikanlagen mit Speichertechnologie oder Wärmepumpen“, sagt sagt Andreas Burchert, Teamleiter Erneuerbare Energien und Elektromobilität bei den Stadtwerken Duisburg.

Der Energiewende Award wird einmal im Jahr von den drei Initiatoren Deutsches Clean Tech Institut (DCTI), The smarter E Europe und EUPD Research an Energieversorger in der DACH-Region verliehen. Die Veranstalter hatten insgesamt 1600 Energieversorger in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Kategorien Strom, Wärme, Energieeffizienz, Mobilität und Energiewende in Augenschein genommen. Dabei konnten sich die Stadtwerke Duisburg als einer von fünf Preisträgern in der Kategorie Energieeffizienz durchsetzen.

