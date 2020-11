Der Emscherkunstweg erreicht Duisburg. Das Kunstprojekt erstreckt sich bislang vom Emscherquellhof in Holzwickede über Dortmund, Castrop-Rauxel, Recklinghausen, Herne, Gelsenkirchen, Essen und Bottrop bis Oberhausen. Jetzt nähert es sich mit der 18. Station in Meiderich weiter der Emschermündung.

Der renommierte Künstler Julius von Bismarck, dessen Ausstellung „Feuer mit Feuer“ bis Januar in der Bundeskunsthalle in Bonn zu sehen ist, hat in Zusammenarbeit mit der in Kiew geborenen Architektin und Künstlerin Marta Dyachenko eine Stadt aus abgerissenen Gebäuden entworfen, die einst im Ruhrgebiet standen. Diese Woche wurden im Landschaftspark Nord die Fundamente für die Installation „Neustadt“ gelegt, die eigens für den Ort entwickelt wurde und auch dauerhaft bleiben soll.

Fundamente wurden im Landschaftspark in Duisburg gelegt

Auf einer Freifläche im Landschaftspark zwischen der Alten Emscher, dem Fahrradweg „Grüner Pfad“ und der Autobahn A 42 errichtet die Emschergenossenschaft als Bauherr die Neuproduktion für den Emscherkunstweg. Während die insgesamt 23 Hausskulpturen größtenteils im Studio des Künstlers Julius von Bismarck in Berlin entstehen, wurden vor Ort zunächst die Fundamente gelegt.

Im Frühjahr 2021 eröffnen die Kooperationspartner des Emscherkunstwegs – Urbane Künste Ruhr, Emschergenossenschaft und Regionalverband Ruhr – die Arbeit.

Die skulpturale Miniaturlandschaft „Neustadt“ besteht aus Gebäuden, die im Ruhrgebiet seit dem Jahr 2000 abgerissen worden sind. Auf einem sanft abfallenden Hügel neben einer Allee werden sie als Modelle im Maßstab 1:25 zu neuem Leben erweckt.

Das Material stammt von abgerissenen Gebäuden

Das Material bilden die bei der Recherche am häufigsten angetroffenen Gebäudetypen: Wohnkomplexe der Nachkriegszeit, Kirchen, öffentliche Freizeitstätten wie Spaßbäder, Volkshochschulen, Kraftwerke und Bunker. Die Modelle bestehen hauptsächlich aus Beton und Edelstahl und sind entlang erdachter Straßenzüge angeordnet.

„Neustadt“ will Zeuge einer andauernden städtebaulichen Entwicklung sein und zugleich als künstlerische Installation ein Eigenleben entwickeln: Durch den kleineren Maßstab werden die abgerissenen Häuser – im Gegensatz zu ihrer früheren, gebauten Realität – gegenüber der Natur weniger mächtig wirken und damit das Bewusstsein schärfen für ökologische Zusammenhänge.