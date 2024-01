Elf Autos in Duisburg zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

Duisburg Unbekannte haben in Duisburg mindestens elf Autos zerkratzt. Bei der Tat wurden wohl zwei Jugendliche beobachtet. Zeugen und Geschädigte gesucht.

Unbekannte haben am Freitagmittag, 26. Januar, in Overbruch mehrere geparkte Autos zerkratzt. Wie die Polizei am Montagnachmittag mitgeteilt hat, war es zu den Sachbeschädigungen in der Herzogstraße, der Emanuelstraße und der Straße Am Freudenberg gekommen.

Bisher hat die Kripo elf Pkw gezählt, die frische Kratzspuren aufweisen. Noch unbekannte Zeugen hatten Anwohnern berichtet, dass sie zwischen 13 und 14 Uhr zwei Jugendliche gesehen haben, die die Autos zerkratzt haben sollen. Ihre Personalien oder eine Rufnummer haben die Zeugen allerdings nicht hinterlassen.

Die Polizei Duisburg bittet deshalb die Augenzeugen, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 34 zu melden. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder selbst einen entsprechenden Schaden an seinem Auto melden möchte, kann sich ebenfalls melden.

