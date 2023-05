Verdi ruft für Dienstag, 9. Mai, Beschäftigte von 30 Betrieben im Einzelhandel sowie im Groß- und Außenhandel zu einem eintägigen Warnstreik in den Bezirken Duisburg-Niederrhein und Linker Niederrhein auf.

Warnstreik Einzel- und Großhandel: Streik am Dienstag am Niederrhein

Duisburg/Am Niederrhein. Verdi ruft im Einzel-, Groß- und Außenhandel zum Warnstreik auf. Die Beschäftigten dieser Duisburger Geschäfte sollen sich heute anschließen.

Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten im Einzelhandel sowie im Groß- und Außenhandel zum Warnstreik auf: Am Dienstag, 9. Mai, sollen Angestellte aus den Verdi-Bezirken Linker Niederrhein und Duisburg-Niederrhein ihre Arbeit niederlegen. Auch der Duisburger Handel wird betroffen sein.

Zum Streik aufgerufen sind Beschäftigte dieser Duisburger Geschäfte und Märkte: Ikea, Edeka Neukauf (Düsseldorfer Landstraße und Sternbuschweg), Smyth Toys (Mercator Center), Galeria Karstadt Kaufhof (im Forum) und Kaufland. Zudem sind die Duisburger Metro-Mitarbeitenden aufgerufen. Außerhalb von Duisburg sollen Beschäftigte in Moers, Wesel, Krefeld, Neuss, Mönchengladbach, Viersen und Geldern streiken. Die Streikenden treffen sich um 10.30 Uhr in Mönchengladbach-Rheydt zu einer Kundgebung. Unklar ist, wie viele Mitarbeitende sich anschließen und wie sehr die Kundschaft der etwa 30 Betriebe davon etwas spüren wird.

Für Verdi-Verhandlungsführerin Silke Zimmer zeigt die Beteiligung in der Vorwoche, dass der Unmut bei den Beschäftigten sehr groß sei. Die Arbeitgeber haben in der in der ersten Verhandlungsrunde für 2023 eine Erhöhung der Entgelte um drei Prozent und eine Inflationsausgleichsprämie von 750 Euro und weiteren 250 Euro im zweiten Jahr angeboten. Für Verdi ist das wegen der Inflation und der Reallohnverluste nicht genug.

Im Groß- und Außenhandel fordert die Dienstleistungsgewerkschaft in NRW eine Erhöhung der Entgelte von 13 Prozent, mindestens aber 400 Euro. Im Einzelhandel kämpft die Gewerkschaft für 2,50 Euro mehr Lohn pro Stunde.

