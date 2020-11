Einkommen: Duisburger verdienen im NRW-Vergleich wenig

Duisburg. Beim verfügbaren Einkommen je Einwohner belegt Duisburg in einer NRW-Statistik Platz 394 von 396. Duisburger verdienen im Schnitt 20.057 Euro.

Der Durchschnittswert beruht auf Datenmaterial von 2018. In diesem Jahr verdienten die Duisburger im Durchschnitt pro Kopf 717 Euro mehr als im Jahr 2017. Duisburg belegt in dieser Statistik unter 396 Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen Platz 394. Nur in Kranenburg im Kreis Wesel und in Gelsenkirchen verdienten die Menschen weniger.

Jahreseinkommen: Duisburg im NRW-Ranking weit unten

Das durchschnittliche verfügbare Jahreseinkommen im Land lag laut IT NRW 2018 bei 22.294 Euro. Mit 39.443 Euro wies Attendorn im Kreis Olpe das höchste verfügbare Einkommen je Einwohner aus.

Unter dem verfügbaren Einkommen verstehen die Statistiker die Einkommenssumme (Arbeitnehmerentgelt und Einkommen aus selbstständiger Arbeit und Vermögen), die den privaten Haushalten nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben und zuzüglich empfangener Sozialleistungen, durchschnittlich für Konsum- und Sparzwecke zur Verfügung steht.

Der Wert gilt als Indikator für die finanziellen Verhältnisse der Bevölkerung der Gemeinden.