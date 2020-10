Beide trinken gerne Gin und dann gab es jenen bierlaunigen Abend an der Theke in der Kneipe der Familie Claus in Alt-Walsum, der den Stein ins Rollen brachte: Die beiden langjährigen Walsumer Freunde Stephan Schetter und Jan Krott realisierten ihren Traum vom eigenen Gin – erfolgreich. Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) in Frankfurt zeichnete jetzt zwei Produkte aus: mit der Goldmedaille den „Berserker“, einen Navy Strength Gin, und mit der Silbermedaille den „Humulupu Hop Gin“. Mit ihm wurde der Grundstein für die „JaGie’s Gin Manufaktur“ gelegt.

Geboren wurde die Grundidee im Jahr 2016, zwei Jahre dauerte die Entwicklungsphase. Denn Stephan Schetter (52 Jahre), der auch den Spitznamen „Giese“ trägt, und Jan Krott (37 Jahre) legten Wert auf handgefertigte Destillate, wie sie in Alt-Walsum eine lange Tradition haben. Diese lange Brennerei-Tradition liegt einzig und allein in der Familie Claus begründet, die mit ihrem Wacholder weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Theo Claus versorgte die beiden Start-up-Gründer mit Kontakten, um das Projekt vorantreiben zu können.

Sechs Sorten inzwischen kreiert

Zwei Jahre experimentierten Stephan Schetter und Jan Krott mit den Herstellungsverfahren und Zutaten, bis sie endlich mit dem Ergebnis so zufrieden war, dass „Humulupu Hop Gin“ als erstes Produkt in der Brennerei Moosbur in Kevelaer gebrannt wurde. „Wir arbeiten mit frischen Früchten, bei uns wird alles per Hand gemacht“, betonen die beiden Inhaber Stephan Schetter und Jan Krott. Wert legen sie auch darauf, dass der Hopfen von kleinen Bauern aus der Region, etwa aus der Rheinaue Walsum kommt.

Und auch deshalb trägt der Gin seinen Namen in Anlehnung an Humulus Lupulus ist, der wissenschaftlichen Bezeichnung für echten Hopfen. Denn der ist neben den typischen Wacholderbeeren sowie feinsten Kräutern, Gewürzen und Früchten eine Grundzutat des kraftvollen zweifach destillierten Gins, typisch für den London Dry Gin. Die natürlichen Zutaten haben mehrere Tage Zeit, sich dem Alkohol hinzugeben (auch Mazeration genannt), um anschließend sorgfältig destilliert zu werden.

Offizieller Ginliferant des MSV

Inzwischen haben die beiden Alt-Walsumer die sechs Sorten Humulupu Hop Gin, Humulupu Sloe Gin, Humulupu Hop Gin (Sol), Humulupu Berserker, Humulupu PX finished sowie Humulupu Marsala finished mit einem Alkoholanteil zwischen 37 und 57 Prozent kreiert und sind mit ihren Sondereditionen offizieller Ginlieferant des MSV Duisburg und des designierten Karnevalsprinzen der Stadt Duisburg. In diesem Jahr wurden Proben von Humulupu Berserker und Humulupu Hop Gin zur Prüfung bei der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft eingereicht. Jan Krott: „Wir wollten die Qualität durch Fachleute und Labore bestätigt haben.“ Die DLG prüft eingereichte Produkte sehr streng. Sie müssen eine sensorische Analyse, Labortests sowie eine Zubereitungs-, Verpackungs- und Kennzeichnungsprüfung bestehen. Mogeln ist dabei unmöglich.

500 Euro kostet ein Test pro Sorte

Rund 500 Euro kostet ein solcher Test pro Sorte. Die restlichen vier Sorten sollen im nächsten Jahr zur Prüfung eingereicht werden. Noch betreiben Stephan Schett und Jan Krott ihr Geschäftsmodell nebenberuflich, warten ab, was daraus wird. Nach wie vor lieben sie aber auch ihre hauptberuflichen Tätigkeiten als Selbstständiger im Innenausbau (Schetter) und als Medienberater bei Radio Duisburg (Krott).

Großen Erfolg haben sie allerdings inzwischen mit ihrem Ginverkauf (rund 5000 Flaschen im vergangenen Jahr). Etliche Gastronomen in Duisburg-Mitte, Oberhausen, Essen und Dinslaken schenken das hochprozentige Getränk aus, REWE hat es bereits in seinen Regalen. Bei sogenannten Feierabendmärkten und verschiedenen Veranstaltungen haben Stephan Schetter und Jan Krott an ihrer Ginbar immer wieder auf ihr Produkt aufmerksam gemacht.

Wer herausfinden möchte, ob er einen wirklich guten Gin genießt, für den hat Stephan Schetter einen Tipp: „Der Gin muss mild im Mund und warm im Abgang sein. Alles andere ist Killefitt und macht am nächsten Morgen Kopfschmerzen.“

Der Gin wird hauptsächlich online unter der Adresse www.humulupu.de verkauft. Kontaktaufnahmen sind per email unter info@humulupu.de möglich.