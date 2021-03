In einem Fall stiegen die Einbrecher in Duisburg über die Balkontüre ein. (Symbolbild)

Einbrüche Einbrüche: Duisburger finden Chaos in ihren Wohnungen vor

Duisburg. Dreimal sind im Laufe des Mittwochs Einbrecher in Duisburg in Wohnungen eingestiegen und haben Beute gemacht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine offenstehende Balkon oder Wohnungstüre, durchwühlte Schränke und Schubladen sowie fehlender Schmuck, Geld und Elektrogeräte: Dieses Szenario mussten am Mittwoch drei Duisburger erleben, als sich nach Hause kamen.

Eine Frau aus dem Dellviertel hatte ihre Wohnung in der vierten Etage an der Hohe Straße um acht Uhr verlassen. Als sie zur Mittagspause gegen 13 Uhr zurückkam, hatten unbekannte ihren Laptop gestohlen und waren unbemerkt geflüchtet.

Einbrecher steigen in Duisburg-Hochfeld über die Balkontür ein

An der Fröbelstraße in Hochfeld stiegen Einbrecher im Zeitfenster von 15 bis 20.30 Uhr über die Balkontür in die Wohnung eines 36-Jährigen ein Sie erbeuteten Schmuck und Geld.

Schmuck und Geld steckten Täter im Süden auch in einer Wohnung an der Großenbaumer Allee auf Höhe der Einmündung zum Walderbenweg ein. Zuvor hatten sie in der Zeit von 16 bis 22.30 Uhr die Wohnungstür aufgehebelt.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 in allen Fällen unter 0203 280 0 entgegen.