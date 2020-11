Einbruchsserie in Duisburg: Täter brechen 100 Keller auf

Etwa 100 Keller haben Unbekannte in Duisburg aufgebrochen (Symbolbild).

Duisburg. Unbekannte haben bei einer Einbruchsserie in Duisburg 100 Keller aufgebrochen. Die Polizei sucht nach den Tätern und nimmt Hinweise entgegen.

Unbekannte haben bei einer Einbruchsserie im Duisburger Westen in den vergangenen zwei Wochen etwa 100 Keller aufgebrochen.

Laut Polizei schlugen die Täter in Rheinhausen, Friemersheim und Hochemmerich meistens in den Nachtstunden in Mehrfamilienhäusern zu. Die Haustüren drückten sie auf und ließen sie mit einem Flachen Gegenstand, zum Beispiel Kreditkarten, „aufflippern“.

Polizei Duisburg nimmt bei der Suche nach Einbrechern Hinweise entgegen

An den Kellertüren brachen die Täter dann die Vorhängeschlösser auf und stahlen zum Beispiel Werkzeug. Aus einem Keller an der Gudrunstraße in Hochemmerich erbeuteten die Unbekannten aber auch ein blaues E-Bike der Marke Fische im Wert von 1400 Euro.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 35 suchen nach den Einbrechern und nehmen Hinweise unter 0203 280 0 entgegen.

Im Zusammenhang mit den aktuellen Fällen rät die Polizei, den Haupteingang und Zugänge zu Nebenräume stets geschlossen zu halten. Die Haustüre sollte nur für Personen geöffnet werden, die bekannt oder angekündigt sind.