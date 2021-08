Einbruchsserie im Duisburger Norden: Mann (20) festgenommen

Duisburg. Kioske und Supermärkte in Duisburg waren Ziele einer Einbrecherbande. Polizei nimmt 20-Jährigen fest. Komplize setzt sich in die Türkei ab.

Zwischen März und Juli diesen Jahres ist eine Einbrecherbande im Duisburger Norden in Supermärkte, Kioske, Imbissgeschäfte, Friseurläden, Kfz-Werkstätten und auch Kindertagesstätten eingebrochen. Nun hat die Polizei einen der Serieneinbrecher geschnappt.

Wie die Behörde am Montagvormittag mitteilte, nahmen Einsatzkräfte den 20-Jährigen bereits am 21. Juli unweit seiner Wohnung in Marxloh fest. Ein Haftrichter ordnete kurz darauf Untersuchungshaft an.

Einbrechbande aus dem Duisburger Norden: Mann setzt sich in die Türkei ab

Die Ermittler sind sich sicher, dass außerdem ein 19-Jährige mit dem Tatverdächtigen auf Einbruchstour ging. Auch gegen ihn liegt ein Haftbefehl wegen schweren Diebstahls vor. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat sich der junge Mann vor seiner Festnahme aber in die Türkei abgesetzt. Ob noch weitere Personen an den Einbrüchen beteiligt waren, ist nach Polizeiangaben noch unklar.

Sicher ist jedoch: Bei den Taten in Vierlinden, Aldenrade, Marxloh und Alt-Hamborn erbeuteten die Einbrecher regelmäßig Bargeld, nahmen in einigen Fällen auch Tresore mit. Die Schadensumme soll im fünfstelligen Bereich liegen.

