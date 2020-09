Einbruch ins Awo-Seniorenzentrum in Duisburg: Zeugen gesucht

Unbekannte sind in das Awo-Seniorenzentrum an der Karl-Jarres-Straße in Duisburg eingebrochen.

Duisburg. Auf den Tresor hatten es Einbrecher im Awo-Seniorenzentrum an der Karl-Jarres-Straße in Duisburg abgesehen. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.

Unbekannte sind in der Nacht auf Montag in das Awo-Seniorenzentrum an der Karl-Jarres-Straße in Duisburg-Hochfeld eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten die Täter gegen 5.30 Uhr einen Tresor aus einem Büro und flüchteten.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen. Wer verdächtige Personen in der Nähe des Seniorenzentrums beobachtet hat, soll sich bei der Polizei Duisburg unter 0203 2800 melden.