Einbruch Einbruch in Tierarztpraxis in Duisburg: Täter stehlen Tresor

Duisburg. Unbekannte sind am Wochenende in Duisburg in eine Tierarztpraxis eingebrochen und haben einen Tresor gestohlen. Die Polizei sucht nach ihnen.

Unbekannte sind am Wochenende in eine Tierarztpraxis in Duisburg-Kaßlerfeld eingebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei müssen die Täter im Zeitraum von Samstagmittag, 13 Uhr, bis Montagmorgen, 8.30 Uhr, in die Praxis an der Albertstraße eingestiegen sein. Dort rissen sie einen Tresor aus der Verankerung und flüchteten unbemerkt.

Zeugen finden Tresor in Duisburg-Beeckerwerth

Gegen 11.15 Uhr meldeten sich dann Zeugen bei der Polizei: Sie hatten den Tresor vier Kilometer vom Tatort entfernt in der Nähe eines Fußballplatzes an der Bahntrasse in Beeckerwerth gefunden. Die Türen waren aufgehebelt, das Geld verschwunden.

Die Kripo sucht nun nach den Tätern. Hinweise von Zeugen, die die Unbekannten im Bereich der Tierarztpraxis oder des Fundortes beobachtet haben, nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter 0203 280 0 entgegen.