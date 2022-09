Einbruch in Meiderich: Schlafzimmerfenster eingeschlagen

Duisburg. Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Duisburg-Meiderich. Die Täter schlugen ein Schlafzimmerfenster ein und machten Beute.

Unbekannte sind am Sonntagvormittag in eine Wohnung an der Herwarthstraße in Dujsburg-Untermeiderich eingebrochen.

Anwohner hörten gegen 11.30 Uhr zunächst einen Knall, machten jedoch keine weiteren Beobachtungen. Erst zwei Stunden später bemerkte ein Nachbar dann, dass das Schlafzimmerfenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingeschlagen war. Der Mann rief die Polizei und informierte den Bewohner, der arbeiten war.

Duisburg-Untermeiderich: Kripo sucht Einbrecher

Die Einsatzkräfte stellten fest, dass die Wohnung des 74-Jährigen komplett durchwühlt worden war. Unter anderem fehlte Bargeld und Schmuck.

Die Kripo sicherte Spuren und sucht nun nach den Tätern. Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter 0203 280 0 entgegen.

