Fahndung Einbruch in Einfamilienhaus: Fotos zeigen Tatverdächtige

Duisburg. Nach einem Einbruch in Duisburg-Baerl hat die Polizei Fotos von den Tatverdächtigen veröffentlicht und fragt: Wer kennt diese Männer?

Sie spionierten das Viertel aus, schlugen dann am 12. März in einem Einfamilienhaus in Duisburg-Baerl zu – und wurden dort von aufmerksamen Nachbarn überrascht. Die Polizei Duisburg fahndet nun auch mit Fotos nach den Verdächtigen.

Ein Mann mit orangefarbener Jacke soll sich bereits drei Wochen vor der eigentlichen Tat an der Gärtnerstraße herumgetrieben haben und Häuser beobachtet haben. Anwohner fotografierten ihn dabei.

An dem 12. März, einem Sonntagnachmittag, waren es dann erneut Nachbarn, die zwei mutmaßliche Einbrecher in die Flucht schlugen. Gegen 15.30 Uhr hatten sie laute Geräusche an einem Wohnhaus skeptisch werden lassen.

Einbrecher bedrohen Mann in Duisburg-Baerl mit Messer

Ein 22-Jähriger sprach die Unbekannten an, die sich offensichtlich vor dem Haus an einem Auto zu schaffen machen. Das Duo ergriff sofort die Flucht. Der 22-Jährige nahm die Verfolgung auf, brach diese jedoch ab, als ihn die Einbrecher zu Boden stießen und mit einem Messer bedrohten.

Kurz darauf wurde klar, dass die Männer sich zuvor wohl über die Terrassentür Zugang zu dem Haus verschafft hatten. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Regale.

Bei der Suche nach den Tätern hat die Kripo nun Fotos veröffentlicht. Insgesamt neun Bilder sind über das Fahndungsportal der Polizei NRW unter polizei.nrw/fahndung/105318 abrufbar.

Wochen vor der Tat spionierte der Unbekannte das Viertel aus. Foto: Polizei Duisburg

Bei der Fahndung hat die Polizei weitere Bilder veröffentlicht. Foto: Polizei Duisburg

Hinweise nimmt die Kripo unter 0203 280 0 entgegen. Foto: Polizei Duisburg

Hinweise zu den Männern nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter 0203 280 0 entgegen.

