Unbekannte haben in Duisburg die Tür einer Bäckerei aufgehebelt und eine Geldkassette entwendet. (Symbolfoto)

Polizei Einbruch in eine Bäckerei in Walsum: Geldkassette gestohlen

Duisburg. Unbekannte haben in Duisburg-Walsum die Tür einer Bäckerei aufgehebelt und Geld aus einer Kassette gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben in Duisburg die Tür zu einer Bäckerei aufgehebelt und Geld aus einer Kassette gestohlen. Wann genau die Täter an der Friedrich-Ebert-Straße in Walsum zugeschlagen haben, ist bislang unklar.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die Polizei geht aber davon aus, dass der Einbruch in der Zeit von Sonntag, 23. Mai, gegen 16.30 Uhr bis Dienstag, 25. Mai, 5.15 Uhr erfolgte. Zeugen, die in diesem Zeitraum laute Geräusche gehört oder verdächtige Personen gesehen haben, sollen sich bei der Polizei unter 0203 2800 melden.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg