Einbruch in Duisburger Kita: Polizei sucht nach Tätern

Die Unbekannten hebelten an der Kita in Duisburg-Neumühl ein Fenster auf. (Symbolbild)

Duisburg. Unbekannte sind in eine Kita in Duisburg-Neumühl eingebrochen. Die Polizei bittet bei der Suche nach den Tätern um Zeugenhinweise.

Einbrecher sind am Wochenende in die Kita an der Obermarxloher Straße in Neumühl eingestiegen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei müssen die Täter im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Dienstagmorgen zugeschlagen haben. Sie hebelten ein Fenster auf und durchwühlten den Personalraum.

Ob etwas gestohlen wurde, überprüfen die Kita-Mitarbeiter noch.

Einbruch in Duisburger Kita: Suche nach Tätern läuft

Die Suche nach den Einbrechern läuft derweil beim Kriminalkommissariat 14. Hinweise nehmen die Ermittler unter 0203 280 0 entgegen.

