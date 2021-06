Einbruch Einbruch in Duisburg: Täter fährt mit Van in Handyladen

Duisburg. Die Kripo Duisburg ermittelt nach einem ungewöhnlichen Einbruch: Der Täter fuhr in der Innenstadt mit einem Van in einen Handyladen.

Die Duisburger Kripo beschäftigt sich derzeit mit einem ungewöhnlichen Einbruch in einen Handyladen in der Innenstadt.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler fuhr dort am Freitagmorgen gegen 7.45 Uhr ein Täter mit seinem Van in den Shop an der Straße Kuhtor.

Er erbeutete einige Smartphones und flüchtete zu Fuß. Polizisten stellten den weißen Mercedes sicher und verständigten den Geschäftsinhaber.

Blitzeinbruch in Duisburg: Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen für den Blitzeinbruch. Dabei ist nach Aussagen der Beamten besonders ein Radfahrer von Interesse, der der nach dem Einbruch kurz mit dem Täter gesprochen haben soll, dann jedoch weiterfuhr.

Der Einbrecher soll eine muskulöse Statur haben und zum Tatzeitpunkt eine Baseball-Kappe, einen Mund-Nasen-Schutz, eine graue Jacke und eine blaue Hose getragen haben.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0203 280 0 entgegen.

