Duisburg. Ein Einbrecher ist in Duisburg ein Regenrohr hochgeklettert und in eine Wohnung eingestiegen. Die Polizei sucht nach Zeugen für die Tat.

Einbruch in Duisburg-Baerl: Unbekannter klettert Regenrohr

Die Polizei Duisburg sucht nach einem Einbrecher, der am Dienstagnachmittag in eine Wohnung in Baerl eingestiegen ist und dort Schmuck und Bargeld gestohlen hat.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist der Unbekannte zwischen 14.30 und 17.30 Uhr an einem Regenrohr das Mehrfamilienhaus an der Geststraße hochgeklettert. In der ersten Etage hebelte er dann eine Balkontür auf und gelangte so in die Wohnung. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend unerkannt.

Einbruch in Duisburg: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die den Einbruch beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter 0203 280 0 entgegen.