Einbruch in Bonner Handyladen: Täter in Duisburg gefasst

Duisburg/Bonn. Nach einem Einbruch in einem Bonner Handyladen fahndete die Polizei in der Nacht nach den Tätern. In Duisburg nahm sie vier Verdächtige fest.

Nach einem Einbruch in einen Handyladen in Bonn-Bad Godesberg hat die Polizei vier Tatverdächtige in Duisburg festgenommen.

Gegen 3.10 Uhr stiegen die Einbrecher in der Nacht zu Freitag in das Geschäft ein, schlugen die Eingangstüren ein und entwendeten zahlreiche Smartphones. Anschließend flüchteten sie in einem dunklen Audi.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Flucht und merkte sich das Kennzeichen des Autos. Wie sich herausstellte, hatte eine Polizeistreife den Wagen und seine vier Insassen etwa eine Stunde vor der Tat in Rheinbach kontrolliert und die Personalien aufgenommen.

Die betroffenen Polizeibehörden arbeiteten in der Nach eng zusammen, sodass die vier Männer gegen 6 Uhr in Duisburg gestellt werden konnten. Sie 19 bis 24 Jahre alt und teilweise einschlägig polizeibekannt. Die Kripo ermittelt nun weiter.

