Ninja, Polizeihund in Ausbildung, spielt mit Gringo. Hundekollege Fritz war nun an der Festnahme von mutmaßlichen Einbrechern beteiligt. (Symbolbild)

Polizeieinsatz Einbruch in Aldenrade: Polizeihund Fritz hilft bei Festnahme

Duisburg. Mithilfe von Polizeihund Fritz haben Ordnungshüter in Duisburg zwei mutmaßliche Einbrecher gestellt. Verdächtige werden Haftrichter vorgeführt.

Mithilfe von Polizeihund Fritz haben Ordnungshüter in Aldenrade am Mittwochabend zwei mutmaßliche Einbrecher gestellt. Gegen 23.45 Uhr wurden die Beamten zu einem Einfamilienhaus am Lindemanshof gerufen. Ein 54 Jahre alter Anwohner hatte zuvor klappernde Geräusche aus dem Obergeschoss vernommen.

Mit einem Großaufgebot aus Uniformierten, zivilen Beamten und Diensthund Fritz rückte die Polizei aus und umstellte das Haus. Im Garten entdeckten sie eine Alu-Leiter, die an ein Fenster im Obergeschoss gelehnt war. Ein weiteres Indiz: Die Scheibe des Fensters war eingeschlagen.

Einbruch in Aldenrade: Schäferhund hilft bei Festnahme

Bei der Durchsuchung des Hauses stellten die Polizisten fest, dass keine Einbrecher im Haus waren. Der Einsatz war damit jedoch nicht beendet. An der Sonnenstraße stoppten die Beamten bei der Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern zwei Männer (28 und 32 Jahre alt), die bei der Kontrolle sichtlich nervös wurden, so die Polizei.

Neben Glassplittern in ihrer Kleidung fanden die Ordnungshüter mithilfe von Diensthund Fritz, einem vierjährigen Deutschen Schäferhund, auch noch Einbruchswerkzeug in einem Gebüsch. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die beiden Verdächtigen nicht im Haus waren. Wegen des Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchs werden sie auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt.