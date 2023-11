Einbruch beim ETuS Bissingheim: Verein verspricht Belohnung

Duisburg Gemeinsame Tätersuche: Nach einem Einbruch beim ETuS Bissingheim hofft der Verein auf Mithilfe aus dem Stadtteil und verspricht eine Belohnung.

Wolfgang Grewe ist richtig sauer. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde im Vereinsheim vom ETuS Bissingheim eingebrochen. „Der oder die Täter haben unseren Computer und einen Laptop geklaut, sämtliche Schränke im Büro aufgebrochen und die gerade erst neu installierte WLAN-Anlage samt verschiedener Überwachungskameras mitgehen lassen“, ärgert sich der Vorsitzende des Vereins aus dem Duisburger Süden.

„Ich glaube ja, dass der Einbrecher nicht das erste Mal in Bissingheim aktiv war“, vermutet Grewe. „In letzter Zeit gab es bei uns im Stadtteil mehrere Einbrüche.“

Wie Grewe berichtet, seien am Mittwochmorgen nach dem Einbruch „dicke Reifenspuren von einem Mountainbike“ auf dem Vereinsgelände im gerade gefallenen Schnee zu sehen gewesen. „Das war kein normales Fahrrad“, glaubt Grewe. „Das muss ein Fahrrad mit sehr dicken Reifen gewesen sein.“

Der oder die Täter haben die Tür der Geschäftsstelle im Vereinsheim aufgebrochen und dort auch gezielt nach Wertgegenständen gesucht. „Die Tür zu einem Raum, in dem die Getränke für die Kegelbahn gelagert werden, wurde auch eingetreten. Aber ansonsten hat sich der Täter nur im Büro zu schaffen gemacht“, sagt Grewe.

ETuS Bissingheim verspricht Belohnung für sachdienliche Hinweise auf den Täter

Der Vereinsvorsitzende vermutet einen Wiederholungstäter. „Es gibt Aufnahmen von einem Unbekannten auf einem Fahrrad in Bissingheim und andere Zeugen haben beobachtet, dass ein Fahrradfahrer mit vollen Taschen sich bei uns im Stadtteil bewegt hat.“ Auch auf Facebook bittet Wolfgang Grewe, dass die Bissingheimer die Augen offen halten sollen. „Wenn alle mitschauen, ob die geklauten Sachen irgendwo im Internet zum Verkauf angeboten werden, wäre das schonmal eine Hilfe.“

Aus diesem Grund verspricht der Verein auch eine Belohnung für Leute, die sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des Täters geben können. „Wir wollen unbedingt, dass der oder die Täter gefasst werden.“

Wolfgang Grewe, Vorsitzender des ETuS Bissingheim, setzt auf den Zusammenhalt im Stadtteil. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Neben dem finanziellen Schaden, den der ETuS Bissingheim auf rund 4500 Euro schätzt, ärgert sich Grewe auch über die Dreistigkeit des Täters. „Wir sind alles Ehrenamtler, arbeiten für die Mitglieder und vor allem für die Kinder aus unserem Stadtteil. Jetzt müssen wir schnellstmöglich schauen, ob wir alle Daten, die auf dem Rechner waren, auch wieder bekommen. Außerdem müssen wir die erst vor kurzem renovierte Geschäftsstelle wieder herrichten.“

Wolfgang Grewe ist sich aber sicher: „Wir sind hier in Bissingheim wie eine große Familie, hier hilft man sich auch noch gegenseitig. Vielleicht gibt es sogar die Chance, Hinweise auf den Täter zu finden und so der Polizei bei der Suche helfen zu können.“

Zwei Einbrüche im November in Duisburg-Bissingheim

Laut Polizei Duisburg hat es im November zwei Einbrüche in Bissingheim gegeben. Am Montag, 13. November, hat ein Unbekannter eine Kamera an der Berglehne von einem Außengelände abgerissen. Im Anschluss sei der Täter auch noch auf einem benachbarten Grundstück gesehen worden, teilt die Polizei auf Nachfrage mit. „In dem Zusammenhang haben Zeugen auch von einem Mann auf einem E-Bike berichtet“, so der Polizeisprecher. Der zweite gemeldete Einbruch war der beim ETuS Bissingheim.

