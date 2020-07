Einbruch bei Bodo Albes: Täter stehlen Stühle und Grill

Duisburg. Unbekannte sind bei Bodo Albes in Duisburg eingestiegen. Ihre Beute: Gartenstühle, Sonnenschirme und ein Grill. Die Polizei sucht die Täter.

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag beim Gartenmöbelgeschäft Bodo Albes in Kaßlerfeld eingebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei müssen die Täter in der Zeit von 18.30 Uhr am Montagabend bis 9 Uhr am Dienstagmorgen zugeschlagen haben. Zunächst versuchten sie offenbar, die Tür eines Notausgangs aufzuhebeln. Als das nicht gelang, drückten sie an der Rückseite der Lagerhalle Kunststoffwellplatten ein.

Einbruch bei Bodo Albes in Kaßlerfeld: Polizei sucht Täter

Die Unbekannten stahlen Gartenstühle, Sonnenschirme und einen Grill. Spuren deuten darauf hin, dass sie dann über das Gelände eines Malerbetriebs flüchteten.

Das Kriminalkommissariat 14 sucht nach den Einbrechern. Hinweise nehmen die Ermittler unter 0203 280 0 entgegen.