Einbruch Einbrecherin in Duisburg erst 13: Bewohner erwischt Mädchen

Duisburg. Eine 13-Jährige wird in Duisburg beim Wohnungseinbruch erwischt und auf der Flucht von einem Zeugen gefasst. Die Polizei sucht ihre Komplizin.

Ein 13-jähriges Mädchen hat versucht, eine Tür aufzubrechen. Der Bewohner der Wohnung an der Klemensstraße in Duisburg-Kaßlerfeld war allerdings daheim. Er hörte das metallische Klicken an seinem Eingang.

Der 25-Jährige hatte am Donnerstag gegen 11.40 Uhr am Schreibtisch gesessen, als ihn die Geräusche aufschreckten. Er schaute nach und sah zwei unbekannte junge Frauen im Flur, die die Flucht ergriffen.

Mann verfolgt die junge Einbrecherin

Der Mann rannte hinterher und konnte die 13-Jährige festhalten, bis die Polizei da war. Das Mädchen hatte einen Schraubendreher und Handschuhe dabei. Es wurde nach Angaben der Polizei dem Jugendamt übergeben.

Die andere Tatverdächtige konnte nicht ermittelt werden. Sie soll etwa 1,60 m groß und schlank sein sowie dunkle Kleidung getragen haben.

Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter 0203/280-0 entgegen.