Einbrecher wollte Terrassentüre in Duisburg aufzuhebeln

Duisburg. Nach Einbruchsversuchen in Duissern, der Altstadt und im Dellviertel ermittelt die Kripo. Bewohner wurden von lauten Geräuschen geweckt.

Die Duisburger Kriminalpolizei ermittelt nach drei Einbruchsversuchen am Montag.

Gegen 3.20 Uhr am frühen Morgen versuchten Unbekannte zunächst, die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Tonstraße in Duissern aufzuhebeln. Laute Geräusche weckten die Bewohner, die dann die Polizei alarmierten. Zur Tatzeit fiel ein etwa 1,70 Meter großer Radfahrer auf. Der schlanke Mann, der dunkle Kleidung sowie einen schwarz-weißen Helm trug und Gartenwerkzeug in der Hand hatte, könnte nach Ansicht der Ermittler der Täter oder ein wichtiger Zeuge sein. Der Mann verschwand allerdings, bevor die Polizei vor Ort eintraf.

Zwei weitere Einbruchsversuche im Dellviertel und in der Altstadt

Bei einem Einbruchsversuch blieb es auch im Zeitraum zwischen 12 und 16.30 Uhr bei einem Mehrfamilienhaus an der Tiergartenstraße im Dellviertel. Eine 67 Jahre alte Mieterin hatte bei ihrer Rückkehr Hebelspuren an der Haustür festgestellt und die Polizei gerufen.

Zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, scheiterten Einbrecher zudem an einem Einfamilienhaus an der Brüderstraße in der Altstadt. Auch hier entdecken die Bewohner Hebelmarken an der Haustüren.

Hinweise zu den drei Einbruchsversuchen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter 0203 280 0 entgegen.