Einbrecher stehlen Schmuck aus einer Duisburger Wohnung

Unbekannte haben am Wochenende Schmuck aus einer Wohnung in Duisburg-Vierlinden gestohlen.

Duisburg. Diebe haben am Wochenende Schmuck aus einer Erdgeschosswohnung in Duisburg-Vierlinden gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Einbrecher haben in Duisburg-Vierlinden Schmuck gestohlen. Nach Angaben der Polizei sind die Unbekannten am Freitag zwischen 17.30 Uhr und Mitternacht in eine Erdgeschosswohnung auf der Cheruskerstraße eingedrungen.

Die Täter verschwanden unerkannt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, können sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0203 2800 wenden.

Präventionsexperten der Polizei Duisburg informieren, wie man sein Haus oder seine Wohnung vor Einbruch schützen kann. Auf der Webseite https://duisburg.polizei.nrw/technische-praevention-0 kann ein kostenloser Termin vereinbart werden.

