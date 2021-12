Einbrecher stehlen in Duisburg sogar ein Kinderportemonnaie

An Häusern und Wohnungen in Duisburg hebelten Einbrecher Türen und Fenster auf.

Duisburg. In acht Fällen sind Täter am Montag in Wohnungen und Häuser in Duisburg eingebrochen. Sie erbeuteten Bargeld, Laptops und ein Kinderportemonnaie.

Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter Türen und Fenster auf oder schlugen Scheiben ein. Sie erbeuteten Bargeld, Schmuck, Laptops und sogar ein Kinderportemonnaie. Anschließend flüchteten sie unbekannt.

An zwei weiteren Orten scheiterten Kriminelle an gut gesicherten Fenster und Türen.

Polizei Duisburg weist auf Beratung hin

In Zusammenhang mit den aktuellen Taten weist die Polizei noch einmal auf die Möglichkeit einer Beratung durch Experten hin. Einzelgespräche, Vorträge bei Nachbarschaftsversammlungen seine möglich. Weitere Infos gibt es unter 0203 280 4254 und per E-Mail unter kkkpo.duisburg@polizei.nrw.de.

