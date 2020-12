Einbrecher scheitern in Duisburg an Tür und bellendem Hund

Die Polizei berichtet in Duisburg von einem Einbruch und einem Einbruchsversuch.

Duisburg. In Duisburg-Wehofen sind Einbrecher an der Haustür und einem Hund gescheitert. Im Dellviertel gelangten Unbekannte dagegen in ein Haus.

Einbrecher sind am Samstagabend in Duisburg-Wehofen an einer gut gesicherten Haustür und einem bellenden Hund gescheitert.

Die Unbekannten hatten bei dem Einfamilienhaus in der Nähe der alten Eisenbahnbrücke versucht, die Tür aufzuhebeln. Nach Zeugenaussagen hatte der Hund der Bewohner zwischen 20 und 21 laut gebellt – und so womöglich Schlimmeres verhindert. Später bemerkten die Eigentümer die Hebelmarken an ihrer Haustür und alarmierten die Polizei.

Dellviertel: Einbrecher gelangen mit „Flipper-Methode“ ins Haus

Ins Haus gelangten dagegen Einbrecher am Samstagnachmittag im Zeitraum zwischen 15.30 und 18.15 Uhr an der Vom-Rath-Straße im Dellviertel. Mit der „Flipper-Methode“, bei der die Täter zumeist mit einem Stück Plastik die Metallschnapper am Schloss zurückdrücken, überwanden sie die Haustür und erbeuteten eine Goldkette, Kopftücher und Bargeld.

Hinweise von Augenzeugen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 in beiden Fällen unter 0203 280 0 entgegen.