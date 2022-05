Einbrecher in Großenbaum unterwegs: Mann (58) bemerkt Täter

Duisburg. Die Polizei ermittelt zu einem Einbruch und einem Einbruchsversuch in Duisburg-Großenbaum. Einfamilienhäuser im Visier der Täter.

Einbrecher waren offenbar in den vergangenen Tagen in Duisburg-Großenbaum unterwegs. In zwei Fällen ermittelt die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte am Sonntagabend gegen 22.20 Uhr mindestens ein Täter in ein Einfamilienhaus am Uhlenbroicher Weg einzusteigen. Der 58 Jahre alte Hausbewohner beobachtete eine „korpulente Person“, die in seinem Garten herumlief, und rief die Polizei.

Der Unbekannte verschwand allerdings, als er den Bewohner sah.

Einbrecher im Duisburger Süden unterwegs: Polizei sucht Zeugen

Nur wenige hundert Meter entfernt waren Einbrecher in der Nacht allerdings erfolgreich: Sie drangen zwischen Sonntagabend, 20 Uhr, und Montagvormittag, 10 Uhr, in ein Haus an der Lauenburger Allee ein, erbeuteten Schmuck und flohen unerkannt.

Das Kriminalkommissariat 14 schließt einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen nicht aus und bittet um Zeugenhinweise unter 0203 280 0.

