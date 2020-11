Einbrecher in Duisburg stehlen Werkzeuge und Fahrräder

In Duisburg hat es in den vergangenen Tagen mehrere Einbrüche in Keller und Garagen gegeben. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild)

Duisburg. In den vergangenen Tagen hat es im Duisburger Stadtgebiet mehrere Einbrüche in Keller und Garagen gegeben. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Einbrecher haben im Duisburg im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagnachmittag Werkzeuge und Fahrräder aus mehreren Kellern und Garagen gestohlen.

In Wehofen an der Straße Die Fröhlichkeit durchtrennten Unbekannte den Maschendrahtzaun, der die Gärten von Einfamilienhäusern von einem Wanderweg trennt, der parallel zur A 59 verläuft. Die Täter liefen auf die Grundstücke und machten sich an Schlössern von zwei Garagen und einer Gartenlaube zu schaffen. Sie ließen nach ersten Erkenntnissen der Eigentümer Werkzeuge mitgehen.

Einbrüche in Hochfeld und im Dellviertel: Polizei sucht Zeugen

Ein paar Straßen weiter drangen Einbrecher unbemerkt in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses am Hirschkamp ein. Dort entwendeten sie zwei Fahrräder. Auch in Hochfeld an der Sankt-Johann-Straße und im Dellviertel an der Heerstraße brachen Unbekannte in insgesamt sieben Kellerräume von Mehrfamilienhäusern ein und flüchteten mit Werkzeugen und Bekleidung als Beute.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen oder Geräusche gehört haben, sollen sich bei der Kriminalpolizei unter 0203 2800 melden.