Die Einbrecher in Rheinhausen schlugen Scheiben der Gesamtschule Körnerplatz ein. Die Polizei Duisburg bittet um Hinweise.

Kriminalität Einbrecher erbeuten in Gesamtschule Körnerplatz Bargeld

Duisburg. Die Polizei hat Freitagnacht die Gesamtschule Körnerplatz in Rheinhausen bei der Fahndung nach Einbrechern umstellt. Die Täter sind flüchtig.

Nächtlicher Polizeieinsatz an der Gesamtschule Körnerplatz in Rheinhausen: Beamte der Polizei Duisburg haben in der Nacht auf Freitag das Schulgebäude umstellt, weil bislang unbekannte Einbrecher dort Scheiben eingeschlagen hatten.

Die Polizisten waren um 3.45 Uhr an den Körnerplatz ausgerückt, nachdem die Täter den Einbruchsalarm ausgelöst hatten. Sie durchkämmten mit Hilfe der Polizeihündinnen Antonia und Amber den Schulkomplex, konnten die Täter aber nicht mehr aufspüren. Nach ersten Erkenntnissen konnten die Einbrecher Bargeld erbeuten. Sie richteten einen Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro an, berichtet die Pressestelle der Polizei.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Die Kripo bittet um Hinweise und fragt: Wer hat verdächtige Personen in der Nähe der Schule beobachtet? Zeugen sollen sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0203 2800 melden.