Ein neuer Sampler „Sounds like Duisburg“ wird produziert

Duisburg. Der CD-Sampler “Sounds like Duisburg“ wird neu aufgelegt: Musiker und Bands aus der Duisburger Szene können jetzt Titel einreichen.

Der CD-Sampler „Sounds like Duisburg“ geht 2021 in die nächste Runde. Musiker und Bands aus der Duisburger Musikszene können ab sofort einen Titel einreichen. Eine Jury entscheidet über die Aufnahme auf den Sampler, der im Dezember veröffentlicht wird.

Bands und Solisten können ihren Song bis zum 2. Juli in Form einer WAV-Datei per „WeTransfer“ oder „Dropbox“ an den Produzenten Beray Habip per E-Mail senden: beray@beray.de. Für Fragen steht Daniel Jung vom Kulturbüro zur Verfügung unter 0203 283-62262 oder per E-Mail an d.jung@stadt-duisburg.de.

Der erste Sampler „Sounds like Duisburg“ kam 1993 heraus

Der „Sounds like Duisburg“-Sampler wurde bereits 1993, 1994 und 1997 durch die Stadt veröffentlicht, die damit einen Überblick über das Rock- und Pop-Musikgeschehen gab. 2002 produzierte Rudi Gall mit Unterstützung des Kulturbüros eine CD „Der Duisburger Sampler“. Danach tat sich eine lange Zeit nichts. Als 2015 in der Duisburger Szene „eine richtige Aufbruchsstimmung“ zu spüren war, so die Stadt, hatte Daniel Jung die Idee zu einer Neuauflage von „Sounds Like Duisburg“.

Als Sponsoren sind die Sparkasse, Duisburg Kontor und die Spielbank bis heute mit im Boot. Der bekannte Duisburger Musikproduzent Beray Habip übernahm die Produktion der Silberlinge bereits 2015, 2017 und 2019.