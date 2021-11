Ein Adventskalender aus Duisburg zu Gunsten der „TanZebras“

Duisburg. Der Duisburger Verein „Zebraherde“ startet wieder einen Adventskalender mit attraktiven Preisen zur Unterstützung der „TanZebras“ in Ostafrika.

Der Verein „Zebraherde“ startet auch in diesem Jahr einen Adventskalender zugunsten des TanZebras FC. Es handelt sich um einen Verein an der Ostküste Afrikas, der vor rund sieben Jahren von Fans des MSV Duisburg gründet worden ist – zuerst aus einer Straßenmannschaft mit zwölf Kindern, die teils obdachlos und Waisen waren. Mittlerweile sind es über 100 Kinder, es gibt auch eine Frauenmannschaft und es wurde der Aufstieg in die hiesige dritte Liga in Duisburger Zebrastreifen gefeiert.

Doch die Liebe zum Spiel ist nach Angaben der Verantwortlichen der „Zebraherde“ mehr als das: Sie schafft demnach Jobs, sättigt die Familien, bietet Chancen im Bereich der Bildung und lässt die Kinder am sozialen Leben sowie an Kunst und Kultur teilhaben.

Mit dem Adventskalender soll ein Beitrag geleistet werden, dies weiter zu finanzieren. Nicht nur dem MSV nahe stehende Unternehmen haben Geschenke im Wert von mehreren tausend Euro hinter den Türchen versteckt. Und jeder darf gespannt sein, wer beschenkt wird, wenn er die „TanZebras“ mit einer Spende von mindestens 5 Euro unterstützt hat.

Dies ist möglich über https://tanzebras.com/donations/adventskalender-2021/ oder per Banküberweisung an Zebraherde e.V., IBAN: DE 83 8306 5408 0004 2986 59, BIC: GENO DEF1 SLR, Deutsche Skatbank, Zweigniederlassung der VR-Bank Altenburger Land eG, Verwendungszweck: „Adventskalender“ + „E-Mailadresse“.

Immer um Mitternacht wird ein Türchen geöffnet

Ab 1. Dezember steigt an 24 Tagen immer um Mitternacht die große Spannung: Dann wird jeweils ein Türchen im Kalender mit einem wertvollen Preis geöffnet und der Gewinner bekannt gegeben. Weitere Infos gibt es per Mail an info@tanzebras.com.

