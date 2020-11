Am Arbeitsgericht Duisburg hat ein ehrenamtlicher Richter volles Stimmrecht.

Gericht Ehrenamt: Seit 15 Jahren Richter am Arbeitsgericht Duisburg

Duisburg. Seit 15 Jahren ist Holger Marcour Richter am Arbeitsgericht Duisburg. Für ihn ein Ehrenamt – und eine permanente berufliche Weiterbildung.

Von Beruf Prokurist, im Ehrenamt Richter: Holger Marcour ist erneut zum ehrenamtlichen Richter am Arbeitsgericht Duisburg ernannt worden. Bis 2025 wird er bei Prozessen mit einem vollwertigen Stimmrecht an der Seite eines Berufsrichters mitentscheiden.

Holger Marcour ist ehrenamtlicher Richter am Amtsgericht Duisburg, und das schon seit 15 Jahren. Foto: Marcour

Marcour ist Prokurist und Leiter für Personal, Finanzen und Controlling bei der Duisburger Firma Rohrleitungs- und Stahlbau Schulz mit 200 Mitarbeitern. Das Ehrenamt als Richter übt der Dinslakener schon seit 2005 aus. „Das gibt mir die Möglichkeit, die Interessen der Arbeitgeber zu vertreten, und ist natürlich eine gute, laufende Weiterbildung – ich bleibe so immer auf dem Laufenden, was die aktuelle Rechtsprechung in Duisburg betrifft“, sagt er.

Unternehmerverband schlägt Führungskräfte für Richter-Ehrenamt vor

Rund 10.000 ehrenamtliche Richter stehen derzeit den Berufsrichtern an den Arbeitsgerichten in NRW zur Seite – je zur Hälfte aus Kreisen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Über das Vorschlagsrecht verfügt der Unternehmerverband Ruhr-Niederrhein.

So bringt die Arbeitgeberorganisation immer wieder Geschäftsführer, erfahrene Personalleiter und Führungskräfte mit Mitarbeiterverantwortung aus dem Kreise ihrer Mitgliedsunternehmen an die hiesigen Arbeitsgerichte. Für eine Rechtsprechung nah am Arbeitsleben sei der Austausch mit der Praxis für die Arbeitsgerichte unverzichtbar, sagt der Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbandes, Wolfgang Schmitz.

Interessenten für das Amt des ehrenamtlichen Richters können sich melden bei Wolfgang Schmitz, 0203 99 367-106, schmitz@unternehmerverband.org

