Polizeieinsatz Echte Überraschung: Polizei Duisburg entdeckt Kokain in Ü-Ei

Duisburg. Polizisten haben bei der Durchsuchung eines 19-Jährigen in Duisburg-Marxloh eine echte Überraschung erlebt: Sie fanden Kokain in Ü-Ei versteckt.

Die Polizei Duisburg hat am Sonntagnachmittag in Marxloh einen 19-Jährigen erwischt, der Kokain in einem Überraschungsei versteckt hatte.

Eine Streifenwagenbesatzung stoppte den jungen Mann um 16.55 Uhr, da er auf einem E-Roller ohne Kennzeichen auf der Schulte-Marxloh-Straße unterwegs war.

Polizei entdeckt in Duisburg Drogen bei 19-Jährigem

Weil er den Polizisten keinen Ausweis vorzeigen konnte und seinen Namen nicht nennen wollte, durchsuchten ihn die Beamten. Dabei fanden sie ein Ü-Ei und erlebten tatsächlich eine Überraschung: Satt eines kleinen Spielzeugs, steckten darin ein paar Gramm Kokain.

Außerdem entdeckten die Einsatzkräfte bei dem 19-Jährigen ein Tütchen Cannabis sowie sechs Röhrchen mit Amphetamin.

Arzt entnimmt mutmaßlichem Dealer eine Blutprobe

Um den Namen des mutmaßlichen Dealer herauszufinden, nahm die Polizei ihn mit auf die Wache. Dort entnahm ihm ein Arzt auch eine Blutprobe. Der junge Mann muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.