E-Scooter E-Scooter in Duisburg: „Bird“ bietet neues Bezahlmodell an

Duisburg. Der E-Scooter-Anbieter „Bird“ bietet in Duisburg zukünftig einen vergünstigten Wochenpass an. Mitarbeiter im Gesundheitswesen haben freie Fahrt.

Seit wenigen Tagen ist der E-Scooter-Anbieter „Bird“ zurück in Duisburg . Zum Start bietet das Unternehmen seinen Kunden ein neues Bezahlmodell an. Gleichzeitig können Inhaber eines ÖPNV-Abos sowie Mitarbeiter im Gesundheitswesen vergünstigt mit den Rollern in Duisburg unterwegs sein.

„Bird“ beobachtet in Städten, in denen der Anbieter aktiv ist, dass in der Corona-Pandemie die Zahl der regelmäßigen Fahrten um 70 Prozent gestiegen ist. Ein Grund sei die Verunsicherung von Personen, die in der Vergangenheit regelmäßig Bus und Bahn genutzt hätten. Statt den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen, würde ein Teil nun neue Alternativen, wie etwa E-Scooter, bevorzugen, um etwa zur Universität oder dem Arbeitsplatz zu gelangen.

„Bird“ bietet Wochenpass an – Freifahrten für Mitarbeiter im Gesundheitswesen

Der E-Scooter-Anbieter aus den USA hat sich deshalb entschieden, einen Wochenpass anzubieten, mit dem die Freischaltgebühr von einem Euro zu Beginn einer jeden Fahrt entfällt. Stattdessen können für 2,49 Euro die Roller unbegrenzt oft gemietet werden – zuzüglich der Fahrtkosten, die mit 20 Cent je angefangene Minute abgerechnet werden. Inhaber eines ÖPNV-Abos erhalten das Wochenpaket bis Jahresende vergünstigt für 1,49 Euro.

Unter dem Motto „Freie Fahrt für unsere Helfer” bietet „Bird“ täglich zwei je 30-minütige Freifahrten für Mitarbeiter im Gesundheitswesen an. Um sich für die Aktion zu registrieren, senden Interessenten einfach eine E-Mail an together@bird.co mit einem Nachweis der beruflichen Tätigkeit. Die Aktion ist zunächst bis Ende des Jahres gültig.

>> E-Scooter in Duisburg: Regeln und Anmietung