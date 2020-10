E-Roller-Fahrerin (22) in Duissern unter Auto eingeklemmt

Duisburg. Beim Abbiegen hat eine Autofahrerin eine Rollerfahrerin übersehen. Bei dem Unfall in Duisburg wurde die Frau unter dem Auto eingeklemmt.

Eine 22-jährige E-Roller-Fahrerin ist bei einem Unfall in Duisburg am Donnerstagabend unter einem Auto eingeklemmt worden. Nach Angaben der Polizei hatte eine Mazdafahrerin (62) die junge Frau in Duissern beim Abbiegen von der Falk- in die Saarstraße übersehen.

Die Rollerfahrerin konnte gegen 19.45 Uhr nicht mehr rechtzeitig bremsen, krachte gegen das Auto und wurde eingeklemmt. Sie musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden und kam mit verletztem Bein zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Der Kreuzungsbereich war während der Bergungsarbeiten gesperrt.