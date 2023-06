E-Bikes bei Leverkusen geklaut: GPS-Spur führt nach Duisburg

Einem E-Bike-Verleiher wurden vier Fahrräder geklaut. In Duisburg fand er sie wieder.

Duisburg. Bei Leverkusen werden E-Bikes geklaut; ein GPS-Gerät führt nach Duisburg. Wo die Fahrräder aufgetaucht sind und wie die Ermittlungen weitergehen.

Dank GPS-Überwachung hat ein E-Bike-Verleiher aus dem Raum Leverkusen vier gestohlene Lastenräder wieder. Auf der Suche führte der GPS-Tracker am Mittwoch einen 37-jährigen Mitarbeiter der Verleihfirma bis nach Duisburg.

Das Gerät hatte eines der Fahrräder auf einem Privatgelände an der Kruppstraße in Friemersheim geortet. Die hinzugerufene Polizei entdeckte auf dem Gelände in einem Container insgesamt vier gestohlene Räder des Verleihers, die der Geschädigte nach Abgleich der Individualnummern direkt wieder mitnehmen durfte.

Auf dem Gelände traf die Polizei auch einen 23-Jährigen an, der den Beamten erklärte, dass er die Räder einem anderen Mann abgekauft habe, dessen Nachnamen er aber nicht kenne. Die Polizei stellte sein Handy zur Auswertung sicher und ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Hehlerei und des Diebstahls.

