E-Bike-Radler (20) fährt bei Rot – und wird schwer verletzt

Die Polizei berichtet von einem schweren Unfall mit einem Radfahrer in Duisburg-Marxloh.

Duisburg. Ein 20-jähriger Mann soll auf einem E-Mountainbike laut Polizei einen Zusammenstoß mit einem Auto verursacht haben. Was passiert sein soll.

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Marxloh am Donnerstagmorgen schwer verletzt worden. Laut Polizei soll der 20-Jährige den Unfall verursacht haben.

Er sei am Donnerstag (19. Oktober) gegen 5.30 Uhr mit seinem E-Mountainbike „in entgegengesetzter Richtung auf dem Radweg des Willy-Brandt-Rings in Richtung Norden“ gefahren, so die Polizei. Dann habe er „in Höhe der Kaiser-Wilhelm-Straße bei Rot die Fahrbahn überquert“.

Es kam zum Zusammenstoß mit dem VW eines 60-jährigen Autofahrers. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

