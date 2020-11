DVV-Konzern DVV wird 50: Stadtwerke-Turm in Duisburg erstrahlt in Blau

Duisburg. Wichtiger Wirtschaftsfaktor und Partner der Stadt Duisburg: Zum 50. Geburtstag des DVV-Konzerns erstrahlt der Stadtwerke-Turm in Blau.

Die Stadtwerke und die DVG sind nur zwei von rund 30 Gesellschaften im Konzern der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft ( DVV ) mit mehr als 4.200 Mitarbeiter. Die DVV wurde am 27. November 1970 gegründet und feiert damit 50. Geburtstag – auch mit besonderer Strahlkraft: Der Stadtwerke-Turm am Hauptsitz an der Bungertstraße wird in der Nacht vom 27. November auf dem 28. November in Blau erleuchten, der Farbe der DVV.

Oberbürgermeister Sören Link , auch Aufsichtsratsvorsitzender der DVV, spricht von eine starken und verlässlichen Partner für die Stadt . Neben den Leistungen für die Bürger ist die DVV auch noch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Aufträge im Wert von mehr als 30 Millionen Euro haben die Gesellschaften der DVV nach Konzernangaben allein an Duisburger Unternehmen im Jahr 2019 vergeben, weitere mehr als 35 Millionen Euro Aufträge erhielten Unternehmen aus benachbarten Kommunen.

DVV: Millionen für den Haushalt der Stadt Duisburg durch Konzessionsabgabe und Gewerbesteuer

Und nicht nur die Unternehmen in Duisburg und Umgebung, sondern auch der städtische Haushalt profitiere von der DVV: Rund 27 Millionen Euro pro Jahr zahlen demnach die Gesellschaften des DVV-Konzerns an die Stadt als sogenannte Konzessionsabgabe, also das Recht, Versorgungsleitungen im Boden zu verlegen. Mehrere Millionen Euro Gewerbesteuer zahlten die DVV-Gesellschaften, weil sie gesellschaftsrechtlich aufgestellt sind, wie tausende andere Unternehmen der Privatwirtschaft auch – nämlich als GmbH oder AG.

Der öffentliche Personennahverkehr ist eine Grundaufgabe der Daseinsvorsorge , Aufgabenträgerin ist also die Stadt Duisburg. Und die hat diese Aufgabe an die DVG vergeben. Der ÖPNV in einer Großstadt sei kostenintensiv und laut DVV „vor allem mit einem leistungsstarken Schienen- und U-Bahn-Netz nicht profitabel zu betreiben“. Deshalb werden im Konzern die Gewinne aus den Gesellschaften der Energie-Versorgung mit den Verlusten aus dem ÖPNV verrechnet. Dieser sogenannte steuerliche Querverbund habe der Stadt allein 2019 rund 8,8 Millionen Steuerersparnisse eingebracht.

Wittig: „Wir bauen, erweitern und planen die digitale Infrastruktur“

„Wir bauen, erweitern und planen die digitale Infrastruktur, die Duisburg zur Smart City macht und entwickeln innovative Produkte, die das Leben der Menschen hier in Duisburg einfacher machen“, verspricht Marcus Wittig, Vorsitzender der DVV-Geschäftsführung.

Ein Video zu 50 Jahren DVV gibt es auf https://www.dvv.de/50-jahre