DVG: Winter-Abo abschließen und viele Vorteile nutzen

Ein dreimonatiges Probe-Abo zur Aktion der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) kann zum Beispiel im DVG-Kundencenter am Hauptbahnhof abgeschlossen werden.

Wer zum 1. Dezember 2021, 1. Januar oder 1. Februar 2022 ein dreimonatiges Probe-Abonnement bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) abschließt, profitiert nach Angaben der DVG von vielen Vorteilen.

Abo-Kunden können demnach die App Nextory für 90 Tage kostenlos nutzen. Bei Nextory gibt es über 350.000 E-Books und Hörbücher für unterwegs. Außerdem erhalten Fahrgäste bei Verlängerung des Winter-Abos eine Gutschrift in Höhe von 40 Euro. Die sonst im ersten Jahr übliche Kündigungsgebühr entfalle ebenfalls, wenn das Abonnement innerhalb der drei Probemonate gekündigt wird.

DVG: Winterabo abschließen und viele Vorteile nutzen

Die Aktion gelte für folgende Tickets: Ticket1000, Ticket2000, YoungTicketPLUS und das Bärenticket. Wer ein Probe-Abo abschließen möchte, könne dies im DVG-Kundencenter am Hauptbahnhof in Duisburg tun oder eine E-Mail mit dem Betreff „Winter-Abo“ an kundenservice@dvg-duisburg.de schicken. Weitere Informationen zur Winter-Abo-Aktion sowie die Bestellscheine zum Herunterladen gibt es auf www.dvg-duisburg.de/winterabo.

