DVG: Weitere ÖPNV-Verbesserungen für Schüler in Duisburg

Duisburg. Die DVG teilt weitere Verbesserungen des Nahverkehrsplans für Duisburger Schüler nach den Osterferien mit. Alle einzelnen Maßnahmen im Überblick.

Mehr ÖPNV: Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) hat den Fahrplan in der Corona-Krise nach den Osterferien angepasst. Darüber hinaus teilt die DVG für Schüler weitere Verbesserungen des vielfach kritisierten Nahverkehrsplans auf den E-Linien mit. Diese hatte die Politik Ende März beschlossen. Es werden demnach zusätzliche sowie größere Schulbusse eingesetzt und einige Linienwege optimiert. Die Maßnahmen im Überblick:

Auf der Linie 907E setzt die DVG ab „Beeck Denkmal“ bis „Hamborn Rathaus“ um 13.29 Uhr einen zusätzlichen E-Wagen ein. So sollen die Schüler der Theodor-König-Gesamtschule in Beeck nach der sechsten Schulstunde besser nach Hause kommen. Auf der Linie 908E fährt morgens um 7.25 Uhr ab der Haltestelle „Buschhauser Straße“ kein Standard-, sondern ein größerer Gelenkbus in Richtung Hamborn.

Auf der Linie 916E setzt die DVG einen zusätzlichen E-Wagen um 7.18 Uhr ab der Haltestelle „Godesberger Straße“ in Fahrtrichtung Meiderich Bahnhof ein. Die Endhaltestelle ist „Centrum Westende“. Auf der Linie 917E sind nun Gelenkbusse um 7.22 Uhr ab „Landschaftspark Nord“ und um 7.07 Uhr ab „Scholtenhofstraße“ in Richtung Meiderich unterwegs.

Zwei Schulbusse fahren direkt zur Lise-Meitner-Gesamtschule in Duisburg

Auf der Linie 920E fahren die beiden Schulbusse um 7.20 und um 7.32 Uhr ab „Kaldenhausen Krölls“ direkt zur Lise-Meitner-Gesamtschule und dann weiter den bisherigen Linienweg bis Duisburg Hauptbahnhof. An der Haltestelle „Bücken“ wird zudem der Anschluss in Fahrtrichtung Rumeln zwischen den Linien 922 und 920E verbessert.

Auf der Linie 933E fährt der E-Wagen ab der Haltestelle „Rheindeich“ in Neuenkamp morgens zehn Minuten früher um 7.16 Uhr und der Bus in Gegenrichtung mittags zehn Minuten später um 13.47 Uhr ab „Duisburg Hauptbahnhof Osteingang“.

Auf der Linie 934E fährt der über die Kulturstraße und Kremerstraße fahrende E-Wagen bereits ab der Haltestelle „Großenbaum Bahnhof“ um 7.12 Uhr und bindet so den Stadtteil besser an die Schulen in der Stadtmitte an. Der auf direkterem Weg zum Duisburger Hauptbahnhof fahrende E-Wagen fährt zukünftig ab der Haltestelle „Wolfssee“ um 7.24 Uhr und startet nicht mehr in Großenbaum.

DVG setzt auf einigen Linien größere Gelenkbusse ein

Auf der Linie 940E werden die E-Wagen um 7.10 Uhr ab „Rahm Bahnhof“ und um 7.22 Uhr ab „Großenbaum Bahnhof“ in Fahrtrichtung Schulzentrum Süd von Standard- auf Gelenkbusse umgestellt. Der Schulbus fährt ab „Rahm Bahnhof“ zukünftig um 7.13 Uhr zum Schulzentrum Süd, nicht wie zuvor um 7.18 Uhr. Der E-Wagen um 7.19 Uhr ab „Rahm Bahnhof“ nimmt den direkten Weg zum Schulzentrum Süd. Die dadurch entfallenden Haltestellen werden von anderen E-Linien angefahren.

Auf der gesamten Linie 941 stellt die DVG von Gelenk- auf Standardbusse um. Die Haltestelle „Krefelder Straße“ auf der B288 kann ab sofort als Ein-/Ausstiegshaltestelle genutzt werden. Auf der Linie 942E werden einige E-Busse zukünftig nicht mehr nur bis Bissingheim Dorfplatz, sondern bis zum Entenfang (neue Haltestelle) in Bissingheim fahren. Schüler haben dadurch eine bessere Anbindung an die beiden großen Schulstandorte Gesamtschule und Schulzentrum Süd. Die DVG reagiert damit auf die Einstellung der Regionalbahn 37 der Deutschen Bahn.

Linie 924E: Weiterfahrt bis „Kaldenhausen Krölls“ entfällt

Darüber hinaus teilt das Verkehrsunternehmen eine Veränderung auf der Linie 924E mit: Der E-Wagen startet um 7.25 Uhr ab „Rheinhausen Markt“ und endet an der Haltestelle „Rumeln Rathaus“. Die bisherige Weiterfahrt bis „Kaldenhausen Krölls“ entfällt, da die Nachfrage laut DVG sehr gering war. Weitere Infos gibt es auf www.dvg-duisburg.de, unter der Telefonhotline, 0203 60 44 555 und in der DVG-App.