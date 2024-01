ÖPNV DVG: Was sich bei U79, myBUS, Nacht- und Schulbussen ändert

Duisburg Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) teilt wichtige Neuerungen bei Nacht- und Schulbussen, „myBuS“ und auf der U79-Linie mit – die Details.

Ab Sonntag, 7. Januar, passt die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) das Nachtnetz in Duisburg an. Zudem nimmt sie Änderungen beim Schulverkehr auf den Linien 905E, 906, 906E, 917E, 920E, 924, 924E und 934E vor. Fahrzeitanpassungen gibt es zudem auf der Stadtbahnlinie U79 sowie den Buslinien 907 und 942. Darüber hinaus können Fahrgäste myBUS fortan für weitere Strecken nutzen.

Die Nachtlinien NE2, NE3 und NE6 fahren ab der Nacht von Sonntag, 7 Januar, auf Montag, 8. Januar, nicht mehr um xx.30 Uhr ab Duisburg Hauptbahnhof, sondern ab xx.00 Uhr. Dies führt zu einem 30-Minuten-Takt der Nachtexpresslinien im Bereich der Stadtmitte und bietet laut DVG somit eine bessere Anbindung an die einzelnen Stadtteile.

DVG: „Halt auf Wunsch“ neu bei den Nachtexpress-Linien

Der sogenannte „Halt auf Wunsch“ wird bei den NE-Linien neu eingeführt. Die Fahrgäste können nun auch zwischen den Haltestellen aussteigen und haben dadurch unter Umständen einen kürzeren Fußweg nach Hause. Voraussetzung ist, dass sich die Fahrgäste und das Fahrpersonal rechtzeitig auf einen Ausstiegspunkt verständigen und ein sicherer Ausstieg (ausschließlich aus der vorderen Tür) möglich ist.

Zudem kann der Halt nur durchgeführt werden, wenn die Verspätungssituation den zusätzlichen Ausstieg erlaubt. Zwischen zwei regulären Haltestellen darf nur einmal zusätzlich gehalten werden und der zusätzliche Halt muss sich auf dem

Linienweg befinden. Umwege sind nicht möglich. Der Service „Halt auf Wunsch“ ist grundsätzlich nicht neu: So wird er bisher schon abends ab 20 Uhr eingesetzt. Ausgenommen ist hier die Schnellbus-Linie SB40.

U79 fährt nun auch sonn- und feiertags in Düsseldorf bis zur Haltestelle „Universität Ost“

Die Linie U79 fährt nun auch sonn- und feiertags in Düsseldorf bis zur Haltestelle „Universität Ost“. Von freitags auf samstags und von samstags auf sonntags findet die letzte Fahrt der Linie U79 ab der Haltestelle „Düsseldorf Hbf“ um 1.16 Uhr statt. Damit verlängert sich der Betrieb um über 50 Minuten. Auch der Streckenabschnitt Duissern-Meiderich wird häufiger befahren. An Sonn- und Feiertagen fährt die U79 bereits eine Stunde früher, und zwar um circa 11 Uhr, ab der Haltestelle „Meiderich-Bf.“ sowie drei Stunden länger, bis circa 22.30 Uhr, statt wie bisher bis 19.30 Uhr.

Auf den Buslinien 907 und 942 gibt es in Fahrtrichtung Holten Markt sowie Ehinger Berg minimale Anpassungen bei den Fahrzeiten, um die Pünktlichkeit zu verbessern.

Änderungen bei den Schulbussen

Im Schulverkehr wird auf der Linie 905E die Fahrt um 7.19 Uhr ab der Haltestelle „Stauffenbergstraße“ entfallen. Dafür wird eine neue Verbindung um 7.55 Uhr ab der Haltestelle „Franz-Lenze-Platz“ über „Goebenberger Straße“ und „Breite Straße“ zur Realschule Fahrn eingerichtet. Die Verbindung wird laut DVG deutlich schneller, da der Linienweg nicht über Alt-Walsum führt.

Die Fahrt der Linie 906E um 6.36 Uhr entfällt ab „Marxloh Pollmann“. Als Ausgleich dazu fährt an den Schultagen die Linie 906 um 6.17 Uhr ab „Marxloh Pollmann“ eine abweichende Route über das Schulzentrum Walsum. Dadurch verschieben sich die Abfahrtzeiten. An den Haltestellen „Walsum Rathaus“ und „Marxloh Pollmann“ fahren die Busse somit zwei Minuten später ab.

Linie 917 soll entlastet werden

Die Fahrt der Linie 906E um 13.39 Uhr in Fahrtrichtung Stauffenbergstraße verschiebt sich um vier Minuten auf 13.43 Uhr und findet damit nicht mehr so knapp nach Unterrichtsende statt. Die Linie 917E erhält eine neue Fahrt um 14.08 Uhr von der Haltestelle „Meiderich Bahnhof“ bis „Beeck Denkmal“. Damit soll die Linie 917 um diese Zeit entlastet werden.

Die Fahrten der Linie 920E um 7.20 Uhr ab der Haltestelle „Stadtwerke“ nach „Rumeln Markt“ und um 7.47 Uhr ab der Haltestelle „Rumeln Markt“ nach „Rheinhausen Markt“ sowie der Linie 924E um 7.25 Uhr ab der Haltestelle „Rheinhausen Markt“ nach „Rumeln Rathaus“ entfallen. Dafür gibt es je eine geänderte Fahrt auf den Linie 924 und 924E. Die Linie 924 fährt um 7.03 Uhr statt bisher um 7.10 Uhr, ab der Haltestelle „Winkelhausen Bruchstraße“ und wird dafür am Rathaus Rumeln direkt den Bussteig am Gymnasium anfahren.

Schüler sollen pünktlich zum Schulbeginn am Gymnasium sein

Die Fahrt der Linie 924E startet um 7.22 Uhr, statt wie bisher um 7.25 Uhr, ab der Haltestelle „Winkelhausen Bruchstraße“ mit einer geänderten Linienführung. So sollen die Schülerinnen und Schüler passend zum Schulbeginn am Albert-Einstein-Gymnasium in Rumeln ankommen.

Die Fahrten der Linie 934E um 7.24 Uhr ab der Haltestelle „Wolfsee“ nach „Betriebshof Am Unkelstein“ und um 13.28 Uhr ab der Haltestelle „Hauptbahnhof“ nach „Bahnhof Großenbaum Ost“ entfallen.

Die DVG erweitert die Streckenweite beim On-Demand-Angebot „MyBUS“ auf bis zu 20 Kilometer. Foto: DVG

Bisher konnten Fahrgäste das On-demand-Angebot „myBUS“ für Strecken von bis zu 15 Kilometern nutzen. Nun erweitert die DVG die Streckenweite auf bis zu 20 Kilometer.

Weitere Informationen gibt es online auf www.dvg-duisburg.de.

