DVG und Stadt Duisburg erneuern Rolltreppen in Duissern

Duisburg-Duissern. 2018 wurden bereits die ersten Rolltreppen an der U-Bahnstation „Duissern“ erneuert. Nun werden zwei weitere Treppen ausgetauscht.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) und die Stadt Duisburg erneuern zwei Fahrtreppen an der U-Bahnhaltestelle„Duissern“. Ab Montag, 26. Oktober, werden die vorhandenen Rolltreppen außer Betrieb genommen und ausgebaut. Die DVG bittet ihre Fahrgäste, alternativ den Aufzug an der Haltestelle „Duissern“ zu nutzen.Auch dieser ist über Monate erneuert worden. Die Bauarbeiten wurden vor kurzem abgeschlossen.

Danach werden die zwei neuen Fahrtreppen eingebaut und sollen zum Jahresende in Betrieb gehen. Die DVG bittet um Verständnis, dass es während der Bauphase zu Beeinträchtigungen für die Fahrgäste kommen kann. Die Stadt Duisburg investiert rund 600.000 Euro in die Maßnahme, ein Teil davon wird vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) gefördert. Die zwei weiteren Fahrtreppen an der Haltestelle „Duissern“ wurden bereits im Jahr 2018 erneuert und auch der Aufzug ist modernisiert worden, so dass dann die gesamte Haltestelle auf dem aktuellsten Stand der Technik ist.