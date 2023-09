DVG: Stadtbahntunnel gesperrt – Folgen für 901, 903 und U79

Der Stadtbahntunnel in Duisburg wird laut DVG an einem Wochenende gesperrt – mit Auswirkungen auf die Linien 901, 903 und U79.

Duisburg. Der Stadtbahntunnel in Duisburg ist nach Angaben der DVG am 9./10. September gesperrt – der Grund und die Folgen für die Linien 901, 903 und U79.

Der Stadtbahntunnel in Duisburg wird gesperrt. Wie die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) mitteilt, werden von Samstag, 9. September, Betriebsbeginn, bis Sonntag, 10. September, Betriebsende, Gleisbauarbeiten in dem Tunnel zwischen den Haltestellen „Duisburg Hbf.“ und „König-Heinrich-Platz“ durchgeführt. Dies hat zur Folge, dass auf den Linien 901, 903 und U79 streckenweise Busse statt Bahnen fahren.

So gibt es auf der Linie 901 Schienenersatzverkehr (SEV) auf dem Abschnitt zwischen „Landesarchiv NRW“ und „Zoo/Uni“ - und zwar in beiden Richtungen. Auf der Linie 903 betrifft dies den Abschnitt zwischen „Platanenhof“ und „Hamborn Rathaus“ – ebenfalls in beiden Richtungen.

Darüber hinaus endet die Linie U79 an der Haltestelle „Platanenhof“. Die Fahrgäste werden gebeten für Streckenabschnitt „Platanenhof“ bis „Meiderich Bf.“ den SEV der Linie 903 zu nutzen.

Weitere Infos zu Bus und Bahn gibt es laut DVG online auf www.dvg-duisburg.de, bei ihrer Telefonhotline unter 0203 60 44 555 und in der myDVG Bus & Bahn-App.

