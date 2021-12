Am 24. Dezember, an den Weihnachtsfeiertagen, Silvester und Neujahr sind die Bahnen und Busse laut DVG nach einem Sonderfahrplan in Duisburg unterwegs.

Sonderfahrplan DVG: So fahren Bus und Bahn an Weihnachten und Silvester

Duisburg. Über Weihnachten, Silvester und Neujahr sind Busse und Bahnen in Duisburg nach einem Sonderfahrplan unterwegs. Die DVG nennt die Details.

Wie fahren die Busse und Bahnen am 24. Dezember, an den Weihnachtsfeiertagen, Silvester und Neujahr? Antworten auf diese Frage gibt wie jedes Jahr der Sonderfahrplan der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG).

Am 24. Dezember gilt demnach für alle Linien der übliche Samstagsfahrplan. Die letzten Fahrten starten je nach Linie zwischen circa 15 und 17 Uhr von den Endhaltestellen. Die DVG will zusätzlich zwischen circa 17.30 und 7.30 Uhr am folgenden Tag Nachtexpressbusse einsetzen, die alle 60 Minuten auf den bekannten Strecken in Duisburg fahren.

DVG: Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag gilt der Sonntagsfahrplan in Duisburg

Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag gilt der Sonntagsfahrplan. Davon abweichend startet am 25. Dezember auch die U79 erst ab 7.30 Uhr. In der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember ist die DVG zudem von circa 23.30 bis 7.30 Uhr mit ihren Nachtexpressbussen unterwegs.

Am 31. Dezember verkehren die Busse und Bahnen nach dem üblichen Samstagsfahrplan. Die U79 fährt bis 0.30 Uhr nach dem Samstagsfahrplan und zusätzlich im Anschluss bis circa 3 Uhr in der Silvesternacht. Die Nachtexpresslinien fahren zwischen circa 23.30 und 7.30 Uhr jeweils stündlich.

Nachtexpressbusse und „myBus“ im Einsatz

Am Neujahrstag gilt der normale Sonntagsfahrplan. Die U79 fährt erst ab 7.30 Uhr. In der Nacht vom 1. auf den 2. Januar fahren die Nachtexpressbusse von 23.30 bis 7.30 Uhr.

Der „myBUS“ ist über Weihnachten sowie an Silvester und Neujahr ebenfalls unterwegs. Foto: Daniel Tomczak / DVV

Am 24. Dezember fährt „myBUS“ von 17 bis 9 Uhr am folgenden Tag. Vom 1. auf den 2. Weihnachtstag sind die Kleinbusse von 22 bis 7.30 Uhr und am 26. Dezember von 18 bis 7.30 Uhr am folgenden Tag unterwegs. An Silvester und Neujahr fährt „myBUS“ jeweils von 23.30 Uhr bis 8 Uhr am folgenden Tag.

Weitere Infos gibt es auf www.dvg-duisburg.de, bei der DVG-Telefonhotline unter 0203/60 44 555 und in der DVG-App.

