DVG: Neue Rolltreppen am Hauptbahnhof Duisburg in Betrieb

Die beiden neuen Rolltreppen an der U-Bahn-Haltestelle „Duisburg Hauptbahnhof“ sind in Betrieb.

Die beiden neuen Rolltreppen an der U-Bahn-Haltestelle „Duisburg Hauptbahnhof“ sind in Betrieb. Sie befinden sich an der Ostseite, an der Ecke Mülheimer Straße/Neudorfer Straße. Dies hat die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) mitgeteilt.

Die laut DVG modernen und zuverlässigen Rolltreppen haben eine Signalanlage, LED-Beleuchtung und können in beide Richtungen genutzt werden. Sie haben sogenannte Sanftanläufer, die verhindern, dass die Fahrtreppen ruckartig starten. Zudem verbrauchen sie weniger Energie.

DVG: Die alten Rolltreppen am Hauptbahnhof waren 30 Jahre in Betrieb

Die alten Rolltreppen waren über 30 Jahre bis Anfang September 2023 in Betrieb. Dann wurde mit dem Einbau der Nachfolger begonnen. Die DVG hat gemeinsam mit der Stadt in diesem Jahr bereits zwei weitere Fahrtreppen an der Haltestelle „Kesselsberg“ erneuert. Eine weitere Fahrtreppe wird aktuell an der Haltestelle „König-Heinrich-Platz“ modernisiert.

Die Stadt Duisburg hat 2023 damit über 1,6 Millionen Euro in die wichtigen Infrastrukturmaßnahmen investiert, ein Teil davon wurde vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) gefördert.

