DVG: Neue Ansagenstimme in Bus und Bahn – erste Reaktionen

Duisburg. Die DVG hat eine neue Ansagenstimme in ihren Bussen und Bahnen. Warum Katja jetzt Anna abgelöst hat und wie sie bei den Fahrgästen ankommt.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) hat eine neue Ansagenstimme in ihren Bussen und Bahnen. Sie heißt „Katja“, und sie hat „Anna“ abgelöst. Auch die neue Stimme wird laut DVG technisch mit einer so genannten Text-to-Speech-Software (TTS) erzeugt. Die bisherige Software, die Anna zum Sprechen gebracht hat, war allerdings „veraltet und musste aufgrund der fehlenden Kompatibilität zu den aktuell eingesetzten Betriebssystemen ersetzt werden“, erklärt DVG-Sprecherin Kathrin Naß auf Nachfrage der Redaktion.

Außerdem sei die nun eingesetzte Software aufgrund der technischen Weiterentwicklung in der Lage, verständlichere Ansagen zu machen. „Das wurde uns auch von vielen Fahrgästen zurückgemeldet“, so Naß. Die DVG hatte via Facebook gefragt, welche Stimme besser ankomme. Wer sich die Kommentare unter dem Post anschaut, findet in der Tat mehr Katja-Fans.

Katja – die neue Stimme in Bussen und Bahnen in Duisburg

„Riesen Fortschritt“ oder „Sehr angenehme Stimme“ ist dort unter anderem zu lesen. „Katja ist um einiges sympathischer und klingt weniger nach Roboter“, heißt es anderer Stelle. Von einer liebevolleren, wärmeren sowie sauberen und klaren Stimme ist außerdem die Rede.

Es gibt aber auch auch Kritik. „Katja ist vielleicht etwas besser zu verstehen, aber mir gefällt Anna besser“, sagt etwa eine Kommentatorin – und ist damit nicht allein. Ein Duisburger schreibt an die Redaktion und ist ob der neuen Stimme sogar völlig verärgert. Er spricht von falschen und unverständlichen Durchsagen bei einigen Haltestellen.

Die alte Stimme Anna wurde laut DVG seit 2015 für die Haltestellenansagen in Bus und Bahn genutzt. Katja sagt nun die Bus- sowie Bahnhaltestellen an und soll in Kürze auch alle Sonderansagen in Bus und Bahn sprechen.

