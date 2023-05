DVG muss weitere neue Bahn aus Verkehr ziehen – der Grund

Duisburg. Schon wieder muss eine der neuen Straßenbahnen in Duisburg in die Werkstatt. Was diesmal passiert ist und was die DVG zu den Folgen sagt.

Binnen einer Woche ist bei einer weiteren neuen Straßenbahn in Duisburg ein Teil des Stromabnehmers, ein Bügel, gerissen, der die Verbindung zur Fahrleitung herstellt. Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) bestätigte auf Nachfrage der Redaktion den Vorfall, der sich am Montag, 1. Mai, im Bereich der Kulturstraße in Wanheimerort ereignet habe.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

„Die Prüfung zur Ursache dauert an und läuft mit Hochdruck“, sagt DVG-Sprecherin Kathrin Naß. Es sei auch der Hersteller Alstom, früher Bombardier, hinzugezogen worden.

Neue DVG-Bahn in Duisburg erst beschmiert – jetzt reißt der Bügel

Es handele sich diesmal um das Serienfahrzeug mit der Nummer 2002. Es war am Mittwoch, 20. April, wegen Schmierereien vorne am Fahrkopf schon kurzzeitig aus dem Verkehr gezogen worden. Wie lange der Wagen diesmal ausfällt, ist laut DVG noch unklar.

Auch die neue Bahn (TW 2004), die am Dienstag, 25. April, wegen eines Bügelabrisses in der Schleife bei Mannesmann Tor 2 in Hüttenheim abgeschleppt werden musste (wir berichteten), sei noch nicht wieder im Einsatz. So war nach Angaben der Verkehrsgesellschaft am Dienstag, 2. Mai, kein neues Fahrzeug unterwegs.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg