DVG-Kundencenter DVG-Kundencenter: So können Termine online gebucht werden

Duisburg. Termine im DVG-Kundencenter können ab sofort online gebucht werden. Wartezeiten sollen so vermieden werden. So funktioniert die Reservierung.

Termine im Kundencenter der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) in der Innenstadt können ab sofort vorab online gebucht werden. Laut DVG sollen so Wartezeiten vermieden werden.

So funktioniert es: Die Termine können ab einem Tag im Voraus unter www.dvg-duisburg.de/terminbuchung gebucht werden. Die Kundinnen und Kunden müssen sich dann vor Ort nicht in die Warteschlange stellen, sondern können sich einfach am Anmeldeterminal einchecken.

Anschließend werden sie entweder direkt aufgerufen oder können im Wartebereich Platz nehmen. Bildschirme zeigen dann, ähnlich wie im Straßenverkehrsamt und Bürgerservice an, wer an der Reihe ist.

DVG über neue Online-Terminbuchung: Verbessern so den Kundenservice

„Wir verbessern mit dem neuen Buchungssystem den Kundenservice für unsere Fahrgäste erheblich“, erklärt. Joshua Rameker, Mitarbeiter im Kundencenter bei der DVG.

Das DVG-Kundencenter am Hauptbahnhof ist montags bis freitags von 7 bis 18.30 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

